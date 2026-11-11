Seika gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Seika veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50.49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37.09 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 29.82 Milliarden JPY gegenüber 26.27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch