Seihyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Seihyo präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 84.96 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Seihyo ein EPS von 67.70 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2.41 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Seihyo 1.76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch