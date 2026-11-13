SEIBU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SEIBU hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28.90 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SEIBU ein EPS von 25.07 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.60 Prozent auf 149.58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 127.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch