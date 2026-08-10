Seibu Giken stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seibu Giken lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 57.37 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seibu Giken noch ein Gewinn pro Aktie von 28.83 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7.06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch