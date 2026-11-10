Seibu Giken gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Seibu Giken lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Seibu Giken hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26.62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 46.15 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 7.32 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch