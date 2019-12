Seibert: Neuverhandlung von Koalitionsvertrag steht nicht an, Merkel aber gesprächsbereit

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat die Gesprächsbereitschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegenüber der neuen SPD-Führung betont, eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages aber abgelehnt. "Die Bundeskanzlerin ist grundsätzlich, und so sollte es in einer Koalition ja auch sein, zur Zusammenarbeit bereit, sie ist zum Gespräch bereit, wie es in einer Koalition üblich ist", sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags steht nicht an", aber im Koalitionsvertrag und auch in der Praxis der Koalition sei es angelegt, dass man zusammenkomme, wenn ein Koalitionspartner über neue Vorstellungen sprechen wolle.

"Und wenn Einigkeit innerhalb der Koalition über etwas hergestellt werden kann, dann können auch neue Vorhaben in Angriff genommen werden." Dies sei aber "natürlich die Bedingung", hob er hervor. "Nur, wenn die Partner sich auf etwas verständigt haben, kann in einer Koalition etwas gemeinsam umgesetzt werden." Als positives Beispiel führte Seibert die Grundrente an, für die nach anfänglich unterschiedlichen Vorstellungen am Ende ein gemeinsamer Weg gefunden worden sei.

Merkels Sprecher betonte, "dass die Bundeskanzlerin die nun designierten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans beglückwünscht". Sie hätten sich in einem monatelangen Verfahren bei der SPD-Mitgliedschaft durchgesetzt. Jetzt stehe der SPD-Parteitag an, dessen Verlauf und Beschlüsse seien abzuwarten. "Nach dem Parteitag wird sich sicher eine Gelegenheit zu einem Treffen ergeben", hob der Regierungssprecher hervor.

Esken hatte am Morgen klargestellt, die neue SPD-Spitze strebe keine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags an, sondern ein "Update" aufgrund einer inzwischen veränderten Situation. "Es geht übrigens auch nicht ums Neuverhandeln, das ist vielleicht auch das Missverständnis, den Begriff haben wir nicht verwendet", sagte die designierte Parteichefin im RBB.

Das Duo fordert unter anderem ein langfristiges Investitionspaket und eine Nachbesserung der Klimabeschlüsse. Führende Unions-Politiker hatten nach dem Votum der SPD-Basis für Esken und Walter-Borjans bereits eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags strikt abgelehnt.

December 02, 2019