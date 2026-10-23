SEI Investments stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SEI Investments hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.30 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 663.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 579.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch