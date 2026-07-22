SEI Investments Aktie 969501 / US7841171033
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.07.2026 22:08:06
SEI Investments Profit Falls In Q2
(RTTNews) - SEI Investments (SEIC) announced earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $195.658 million, or $1.59 per share. This compares with $227.083 million, or $1.78 per share, last year.
Excluding items, SEI Investments reported adjusted earnings of $204.185 million or $1.66 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.7% to $641.617 million from $559.601 million last year.
SEI Investments earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $195.658 Mln. vs. $227.083 Mln. last year. -EPS: $1.59 vs. $1.78 last year. -Revenue: $641.617 Mln vs. $559.601 Mln last year.
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
Nachrichten zu SEI Investments
|
21.07.26
|Ausblick: SEI Investments vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: SEI Investments informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SEI Investments
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt Fahrt auf: SMI und DAX schlussendlich fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt waren am Mittwoch Aufschläge zu sehen. An den US-Börsen war keine klare Richtung auszumachen. Die Märkte in Asien zeigten sich zur Wochenmitte mehrheitlich tiefer.