Seha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seha hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 147.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -15.000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 203.44 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 181.64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch