Segue Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Segue Group hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13.20 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17.20 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19.33 Prozent auf 6.34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch