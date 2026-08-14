Segue Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Segue Group äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Segue Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12.76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.28 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Segue Group im vergangenen Quartal 6.72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Segue Group 5.21 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch