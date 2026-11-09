SEGA SAMMY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SEGA SAMMY lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 43.18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 28.90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 117.56 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 120.08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch