SEGA SAMMY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SEGA SAMMY hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 10.70 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -15.890 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 95.03 Milliarden JPY gegenüber 81.03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch