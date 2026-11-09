SEGA SAMMY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SEGA SAMMY liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SEGA SAMMY die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.07 USD gegenüber 0.050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEGA SAMMY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 738.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 814.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch