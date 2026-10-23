SeeYA Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SeeYA Technology A hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SeeYA Technology A ein EPS von -0.040 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 409.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 142.3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 724.1 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch