Seera: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seera äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 SAR gegenüber 0.010 SAR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seera im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.25 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 1.21 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch