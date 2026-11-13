Seera hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seera hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.05 SAR. Im letzten Jahr hatte Seera einen Gewinn von 0.130 SAR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19.42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.13 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.40 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch