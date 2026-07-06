Seer Stock Surges 40% After Investor Presentation Highlights AI, Growth Strategy

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Markt sind am Montag deutlichere Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. An den Börsen in Fernost finden die Indizes keine einheitliche Richtung.