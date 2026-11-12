Seer A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seer A präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seer A ein EPS von -0.320 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seer A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch