Seer A legte Quartalsergebnis vor

Seer A stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seer A ein EPS von -0.330 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23.46 Prozent auf 3.1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch