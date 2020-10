Seehofer will Corona-Kontrollen per Schleierfahndung

BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die Einhaltung der neuen Corona-Regeln auch per Schleierfahndung überprüfen. "Die Kontrolle der Massnahmen ist entscheidend für den Erfolg der neuen Regelungen. Dazu wird die Bundespolizei Tausende Beamte in Absprache mit den Ländern einsetzen", sagte Seehofer der Bild-Zeitung.

Das gelte zunächst für die Grossstädte und die Hotspots. "Aber auch die Einreise nach Deutschland aus Risikogebieten werden wir an Flughäfen, Bahnhöfen und auch auf den Strassen im Grenzraum verstärkt kontrollieren", sagte Seehofer zu Bild. "Dazu wird die Schleierfahndung an allen deutschen Grenzen in einem Radius von 30 Kilometern intensiviert, um auch bei denjenigen, die per Auto aus Risikogebieten einreisen, die Einhaltung der Corona-Bestimmungen kontrollieren zu können."

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Länder beraten aktuell über weitere Corona-Einschränkungen, um die rapide steigende Zahl der Neuinfektionen unter Kontrolle zu bekommen. Es werden Beschlüsse zu Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens erwartet, wie etwa die vorübergehende Schliessung von Restaurants und Kneipen.

October 28, 2020 11:51 ET (15:51 GMT)