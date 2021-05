Seegene conclut un contrat d'approvisionnement exclusif avec le gouvernement koweïtien

Seegene MIDDLE EAST devient le fournisseur exclusif de tests de dépistage de la COVID-19 pour le ministère de la Santé du Koweït – la valeur du contrat est évaluée à 4,8 millions de dollars.

Seegene étendra ses activités mondiales en concluant des accords sur les marchés publics en Italie, en Écosse, en Allemagne et au Moyen-Orient

SÉOUL, Corée du Sud, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante société sud-coréenne spécialisée en diagnostic moléculaire de Corée du Sud, fournira des trousses de dépistage de la COVID-19 au gouvernement du Koweït, pour une valeur de plus de 4,8 millions de dollars.

La filiale régionale de l'entreprise, Seegene MIDDLE EAST, a déclaré, le 16 mai dernier (heure locale), qu'elle avait signé un contrat d'approvisionnement exclusif avec le ministère de la Santé du Koweït. Il s'agit du plus important contrat en termes de quantité de matériel commandé conclu par Seegene depuis que l'entreprise a commencé à fournir au gouvernement du Koweït des tests de COVID-19 l'année dernière. La nature exclusive du contrat laisse supposer que la société de biotechnologie sud-coréenne Seegene prend l'ascendant sur ses concurrents, après que nombre d'entre eux aient fourni par le passé des tests similaires au gouvernement du Koweït.

En vertu de ce contrat, Seegene MIDDLE EAST fournira pendant cinq mois (dès le mois de mai) des tests de dépistage AllplexTM SARS-CoV-2 à cinq laboratoires relevant du ministère de la Santé. Le contrat de 4,8 millions de dollars vaut de six à sept fois plus que les exportations antérieures de la société au Koweït au cours des six derniers mois. Bien que le nombre d'infections à la COVID-19 dans le pays semblait décroître en début d'année – grâce au programme de vaccination de masse démarré par les autorités en décembre dernier –, on note une résurgence des infections en raison de l'émergence des variants du virus. Selon le site Worldometer, en date du 17 mai, le Koweït comptabilise 828 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total d'infections dans le pays à 291 629.

Le test AllplexTM SARS-CoV-2 de Seegene est un test PCR multiplex en temps réel qui peut détecter cinq cibles, y compris quatre gènes de coronavirus (gène E, gène RdRp, gène N et gène S) et un contrôle exogène dans un seul tube de réaction, ce qui permet d'obtenir des résultats précis et d'optimiser la capacité de test à grande échelle. De plus, le test AllplexTM SARS-CoV-2 peut identifier plus de cibles que la plupart des produits concurrents, un atout lorsqu'on cherche à détecter les nouveaux variants de la COVID-19. Comme le test peut être utilisé sans effectuer d'extraction, il devrait améliorer l'efficacité globale des processus, permettant ainsi d'accroître le dépistage, surtout en période de pénurie d'équipement d'extraction.

Ho Yi, directeur des ventes et du marketing de Seegene, a déclaré : « L'entreprise a récemment obtenu des contrats publics d'approvisionnement en tests de dépistage de la COVID-19 dans nombre de pays européens, dont l'Allemagne, l'Écosse et l'Italie. Le fait que l'appel d'offres avec le gouvernement koweïtien ait mené à un contrat exclusif démontre bien la capacité concurrentielle de l'entreprise sur le marché mondial des tests de dépistage. Nous espérons que grâce à lui, notre société établira les bases qui lui permettront d'étendre ses activités à un plus grand nombre de régions au Moyen-Orient ».

