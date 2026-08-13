SEED: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SEED hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11.10 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12.60 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.52 Prozent auf 8.85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch