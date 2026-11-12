SEED gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SEED präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

SEED hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6.37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14.86 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEED im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch