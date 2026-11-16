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16.11.2026 10:39:36

See von Livigno soll geteilt werden mit Folgen für Schweizer Strom

Livigno I (awp/sda) - Die italienische Gemeinde Livigno möchte den Lago di Livigno mit einem rund 580 Meter langen und 24 Meter hohen Wall teilen. Sie erhofft sich einen touristischen Nutzen. Doch die Massnahme hätte Auswirkungen auf die Schweizer Stromproduktion, wie Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) schreibt.

Der Stausee liegt auf italienischem Staatsgebiet nahe der Schweizer Grenze, liefert der Schweiz aber seit Jahrzehnten Strom. Die Engadiner Kraftwerke (EKW) sind durch einen internationalen Vertrag zwischen der Schweiz und Italien seit 1967 im Besitz der Wasserrechte.

Für die Gemeinde Livigno hat die Stromproduktion jedoch negative Auswirkungen: Wegen des Staudamms schwankt der Wasserspiegel stark. Das Seeufer liegt einen Grossteil des Jahres weit vom Dorf entfernt. Das will die Gemeinde mit einem Wall im Stausee für rund 30 Millionen Franken ändern und so ein ganzjähriges Seeufer schaffen.

"Wir bekämen damit auch im Winter ein gefrorenes, volles Becken - damit wäre vielleicht im Winter Schlittschuhlaufen oder Polo wie in St. Moritz möglich", erklärte Remo Galli, Gemeindepräsident von Livigno, gegenüber RTR.

Einbussen bei Stromproduktion

Bei den Engadiner Kraftwerken hat man den Wunsch registriert. "Tatsache ist, dass die Bedürfnisse anders sind als früher. Früher war Livigno ein kleines Bergdorf, heute handelt es sich um eine touristische Destination", sagte EKW-Direktor Giacum Krüger zu RTR.

Die EKW würden gemäss Krüger aber voraussichtlich Einbussen bei der Stromproduktion in Kauf nehmen müssen und hätten keinerlei Vorteile. Deshalb sei das Projekt für die EKW aktuell kein Thema - für die Zukunft wolle er aber nichts ausschliessen.

Diese Zukunft bringt Verhandlungen über die Konzessionsverträge zwischen der Schweiz und Italien, die 2043 erneuert werden müssen. Für den Gemeindepräsidenten von Livigno ist klar: Man strebt an, dass mit den neuen Verträgen die Bedürfnisse der Gemeinde besser berücksichtigt werden.

mk/

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