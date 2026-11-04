Sedemac Mechatronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sedemac Mechatronics hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 11.60 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4.04 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch