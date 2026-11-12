Security National Financial A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Security National Financial A stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Security National Financial A 0.300 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79.9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch