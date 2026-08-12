Security National Financial A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Security National Financial A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Security National Financial A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.230 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.27 Prozent auf 83.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Security National Financial A 89.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch