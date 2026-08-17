Security Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Security Bank äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 4.48 PHP. Im letzten Jahr hatte Security Bank einen Gewinn von 4.02 PHP je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.61 Milliarden PHP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.19 Milliarden PHP.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4.03 PHP sowie einen Umsatz von 17.77 Milliarden PHP belaufen.

Redaktion finanzen.ch