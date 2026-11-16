Security Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Security Bank veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.13 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 4.25 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19.90 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum waren 23.86 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 4.21 PHP je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 18.05 Milliarden PHP erwartet.

Redaktion finanzen.ch