Security Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Security Bancorp lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Security Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 6.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3.27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch