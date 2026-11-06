Security and Intelligence Services (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Security and Intelligence Services (India) hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 7.86 INR. Im letzten Jahr hatte Security and Intelligence Services (India) einen Gewinn von 5.73 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48.16 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch