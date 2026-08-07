Security and Intelligence Services (India) legte Quartalsergebnis vor

Security and Intelligence Services (India) lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 7.19 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Security and Intelligence Services (India) 6.44 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 46.04 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35.48 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch