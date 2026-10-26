Securitas Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Securitas Registered B präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 3.68 SEK. Im letzten Jahr hatte Securitas Registered B einen Gewinn von 1.09 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 38.57 Milliarden SEK gegenüber 38.52 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch