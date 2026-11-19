SecureTech Innovations äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 1.6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 57.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch