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03.09.2026 06:37:00
Secure Blockchain Development hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Secure Blockchain Development präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10.53 Prozent auf 0.2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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