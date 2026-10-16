SecUR Credentials zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SecUR Credentials lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

SecUR Credentials vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.15 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.930 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1.5 Millionen INR gegenüber 0.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch