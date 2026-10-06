secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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06.10.2026 10:40:00
secunet-Aktie mit Kurssprung: Neue Allianz mit Bechtle für IT-Sicherheit
Der IT-Dienstleister Bechtle und die secunet Security Networks AG haben eine Partnerschaft für sichere IT-Infrastrukturen geschlossen.
Im Fokus der Partnerschaft zwischen dem MDAX-/TecDAX-Unternehmen aus Neckarsulm und dem SDAX-Unternehmen aus Essen stehen laut Mitteilung insbesondere öffentliche Auftraggeber, Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie Industrieunternehmen. Finanzielle Details der Zusammenarbeit wurden zunächst nicht bekanntgegeben.
Die Bechtle-Aktie gewinnt am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,76 Prozent auf 34,66 Euro, während die secunet-Aktie 4,73 Prozent auf 260,25 Euro zulegt.
DJG/uxd/hab
Dow Jones Newswires
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