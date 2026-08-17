SecuAvail präsentierte Quartalsergebnisse

SecuAvail hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

SecuAvail hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6.99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.72 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260.5 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 17.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315.8 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch