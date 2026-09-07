Sectra Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sectra Un präsentierte in der am 04.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27.14 Prozent auf 101.4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch