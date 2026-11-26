Sectra Un hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sectra Un 0.080 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39.08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch