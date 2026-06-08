Sectra Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sectra Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Sectra Un im vergangenen Quartal 112.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sectra Un 89.2 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.310 USD, nach 0.280 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22.87 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 306.90 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 377.09 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch