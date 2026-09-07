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07.09.2026 06:37:00
Sectra Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sectra Registered B hat am 04.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.82 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.530 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 765.9 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 963.4 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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