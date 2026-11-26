Sectra Registered B präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.18 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.770 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.22 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 850.6 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch