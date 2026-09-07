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07.09.2026 06:37:00
Sectra Redemption Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sectra Redemption Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0.82 SEK. Im letzten Jahr hatte Sectra Redemption Registered B einen Gewinn von 0.530 SEK je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Sectra Redemption Registered B im vergangenen Quartal 963.4 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sectra Redemption Registered B 765.9 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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