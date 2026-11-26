Sectra Redemption Registered B präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.18 SEK, nach 0.770 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.22 Milliarden SEK – ein Plus von 43.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sectra Redemption Registered B 850.6 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch