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08.06.2026 06:37:00
Sectra Redemption Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sectra Redemption Registered B stellte am 05.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.82 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.680 SEK je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1.03 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sectra Redemption Registered B 914.1 Millionen SEK umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2.93 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.92 SEK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3.54 Milliarden SEK, während im Vorjahr 3.24 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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