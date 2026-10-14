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Aktieneinstufung 14.10.2026 17:28:44

Sector Perform von RBC Capital Markets für BMW-Aktie

Sector Perform von RBC Capital Markets für BMW-Aktie

RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

BMW
51.43 CHF 1.48%
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 17:12 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.2 Prozent auf 54.54 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 6.34 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wechselten 505’253 BMW-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 38.1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Teerapun / Shutterstock.com
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