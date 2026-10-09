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Analyse im Blick 09.10.2026 11:52:45

Sector Perform von RBC Capital Markets für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Sector Perform von RBC Capital Markets für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding, der das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier näher betrachtet hat.

ABB
79.22 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 83 auf 82 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz wahrscheinlich fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei ABB sei die Nachfrage im Segment Gleichstromtechnik stark.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Mit einem Wert von 78.74 CHF bewegte sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie um 11:36 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 4.14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 303’640 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 34.9 Prozent aufwärts. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: ABB,gopixa / Shutterstock.com
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