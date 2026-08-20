Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.08.2026 11:49:44
Sector Perform-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
Die Siemens-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der absolvierten Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:33 Uhr 0.2 Prozent auf 276.10 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 1.41 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 101’244 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 17.9 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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